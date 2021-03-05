Batman, Bayburt, Bilecik ve Bingöl'de cumartesi pazar dışarı çıkılıyor mu?

Bingöl ve Batman düşük riskli, Bayburt orta riskli, Bilecik ise yüksek riskli olarak belirlenirken, düşük ve orta riskli illerde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması gündüz uygulanmıyor. Yüksek ve çok riskli illerde ise pazar günleri yine sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması devam ediyor.
BATMAN, BAYBURT, BİLECİK VE BİNGÖL’DE CUMARTESİ PAZA DIŞARI ÇIKILIYOR MU?
Bayburt, Bingöl ve Batman’da hafta cumartesi akşam saat 21:00 ile 05:00, pazar da aynı şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Gündüz dışarı çıkmak serbest olacak.
Bilecikte ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatlerinde, Cumartesi 21.00’den başlayarak, Pazar gününün tamamını içine alıp, Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek. Cumartesi günü ise sabah saat 05:00 ile 21:00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GENELGESİ
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile düşük ve orta risk grubunda bulunan kentlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatlerinde uygulanacak.
Çok yüksek ve yüksek riskli şehirlerde de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatlerinde, Cumartesi 21.00’den başlayarak, Pazar gününün tamamını içine alıp, Pazartesi günü saat 05.00’de son bulacak şekilde uygulanacaktır. Bu şehirlerde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.
Düşük ve orta risk grubunda bulunan kentlerde;
65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan şehirlerde ise;
65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süresi 3 saatten 4 saate yükseltildi,
65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 10.00-14.00 saatleri arasında,
20 yaş altı çocuklar ve gençler de 14.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkacak.
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER
Haritaya göre Şanlıurfa, Uşak, Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Muş, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, Van, Hakkari, Iğdır ve Ağrı düşük riskli (mavi) iller kategorisinde bulunuyor.
ORTA RİSKLİ İLLER
Ankara'nın dışında, Manisa, Bursa, Denizli, Aydın, Afyonkarahisar, Isparta, Çankırı, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Çorum, Bartın, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Erzincan, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bayburt ve Kars orta riskli (sarı) grupta yer aldı.
YÜKSEK RİSKLİ İLLER
İzmir ve İstanbul’un dışında, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Kocaeli, Muğla, Çanakkale, Kütahya, Antalya, Düzce, Bilecik, Zonguldak, Bolu, Mersin, Karaman, Kırıkkale, Niğde, Kilis, Kayseri, Ardahan ve Artvin yüksek riskli (turuncu) şehirler oldu.
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman ise çok yüksek riskli (kırmızı) iller olarak belirlendi.