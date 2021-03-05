Batman, Bayburt, Bilecik ve Bingöl'de cumartesi pazar dışarı çıkılıyor mu?

Bingöl ve Batman düşük riskli, Bayburt orta riskli, Bilecik ise yüksek riskli olarak belirlenirken, düşük ve orta riskli illerde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması gündüz uygulanmıyor. Yüksek ve çok riskli illerde ise pazar günleri yine sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması devam ediyor.

BATMAN, BAYBURT, BİLECİK VE BİNGÖL’DE CUMARTESİ PAZA DIŞARI ÇIKILIYOR MU?



Bayburt, Bingöl ve Batman’da hafta cumartesi akşam saat 21:00 ile 05:00, pazar da aynı şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Gündüz dışarı çıkmak serbest olacak.

Bilecikte ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatlerinde, Cumartesi 21.00’den başlayarak, Pazar gününün tamamını içine alıp, Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek. Cumartesi günü ise sabah saat 05:00 ile 21:00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GENELGESİ



İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile düşük ve orta risk grubunda bulunan kentlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatlerinde uygulanacak.