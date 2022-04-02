Batman, Bayburt ve Bilecik sahur vakti ne zaman? Batman, Bayburt ve Bilecik iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

Ramazan ayı dolayısıyla Batman, Bayburt ve Bilecik'te ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı 1 Mayıs'ta sona erecek. Peki Batman, Bayburt ve Bilecik'de sahur vakti ne zaman? Detaylar haberimizde...

BATMAN, BAYBURT VE BİLECİK'TE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Batman, Bayburt ve Bilecik'te ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapıldı. Ramazan ayının son iftarı 1 Mayıs'ta yapılacak.

BATMAN 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

BAYBURT 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

BİLECİK 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:



