Batman Belediye Başkanı göreve başladı

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi'nden (HDP) Batman Belediye Başkanlığı'na seçilen Mehmet Demir, mazbatasını alarak, göreve başladı. HDP'den Batman Belediye Başkanı seçilen Mehmet Demir, mazbatasını Batman Adliyesi'nden aldı. Demir, daha sonra beraberindeki çok sayıda partiliyle belediyeye gelerek görevi devraldı. Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy'un katılmadığı devir teslim törenine İçişleri Bakanlığı'nca 11 Eylül 2016 günü Batman Belediye Başkanlığı'nda terör soruşturma kapsamında görevden alınan Sabri Özdemir, katıldı. Makam koltuğunu değiştirerek konuşmasına başlayan Başkan Demir, "Belediye başkanın koltuğunu tamamen buradan kaldırıyoruz. Kimse bu koltuğun üzerine oturmaz. Biz istiyoruz hak ve hakkaniyet üzerinde ve adaletli bir koltuk olsun. Biz belediye başkanları olarak, bizim koltuğumuzun halkın koltuğundan daha düşük ve daha küçük olacağı inancı ve sözüyle hem kayyumun kullandığı hem de daha düşük bir koltuk amacı ve planlamasıyla o koltuğu yan tarafa kaldırdık" dedi.

