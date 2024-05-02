VİDEO

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Batman Belediyesi önünde kendini yakmak istedi

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Batman’da kayyum ile yönetildiği sırada belediye tarafından evinin bakımının bir kısmı tamamlanan bir vatandaş, seçim sonrası belediyeden aldığı yardımın kesilmesi sonucu belediye binası önünde üzerine benzin döküp kendisi yakmak istedi.

Kanala Ait Diğer Videolar

Batman Belediyesi önünde kendini yakmak istedi 00:16

Hırsızlık için girdiği iş yerinde polise direnince yaka paça gözaltına alındı 01:04

Tacizci sanılarak vahşice öldürülmüştü; sanıklara ceza indirimine tepki 03:13

Taksi plakası ilanıyla tuzak kurup öldürdü 00:50

Gençlerin sevgisi, hastalıklarının da mesafelerin de önüne geçti: "İnsanın kalbi sağlam olsun" 03:22

Kapıkule'de gümrük kaçağı yaklaşık 19 kilo altın ve oto yedek parçaları ele geçirildi 00:36

Bağcılar’da motosiklet hırsızlığı 03:09

Ankara'daki yağış nedeniyle AK Parti Kongre Merkezi'ni de su bastı 00:09

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 1 Mayıs’ta çöp topladı 01:30

Kütahya'daki çifte cinayetin görüntüleri ortaya çıktı 03:22

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Batman Belediyesi önünde kendini yakmak istedi

Batman Belediyesi önünde kendini yakmak istedi

Hırsızlık için girdiği iş yerinde polise direnince yaka paça gözaltına alındı

Hırsızlık için girdiği iş yerinde polise direnince yaka paça gözaltına alındı

Tacizci sanılarak vahşice öldürülmüştü; sanıklara ceza indirimine tepki

Tacizci sanılarak vahşice öldürülmüştü; sanıklara ceza indirimine tepki

Taksi plakası ilanıyla tuzak kurup öldürdü

Taksi plakası ilanıyla tuzak kurup öldürdü

Gençlerin sevgisi, hastalıklarının da mesafelerin de önüne geçti: "İnsanın kalbi sağlam olsun"

Gençlerin sevgisi, hastalıklarının da mesafelerin de önüne geçti: "İnsanın kalbi sağlam olsun"

Kapıkule'de gümrük kaçağı yaklaşık 19 kilo altın ve oto yedek parçaları ele geçirildi

Kapıkule'de gümrük kaçağı yaklaşık 19 kilo altın ve oto yedek parçaları ele geçirildi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.