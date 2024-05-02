Batman Belediyesi önünde kendini yakmak istedi

Batman’da kayyum ile yönetildiği sırada belediye tarafından evinin bakımının bir kısmı tamamlanan bir vatandaş, seçim sonrası belediyeden aldığı yardımın kesilmesi sonucu belediye binası önünde üzerine benzin döküp kendisi yakmak istedi.