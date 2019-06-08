Batman Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan gencin cesedi bulundu

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü serinlemek için Batman Çayı'na girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Suriye uyruklu Süleyman Bozo'nun cesedine ulaşıldı.

Batman'da İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü ve Bitlis'ten gelen dalgıç polislerin başlattığı arama çalışması sonucunda, Bozo'nun cesedi, Oymataş köyü yakınlarında bulundu.

Bozo'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Arkadaşları ile 5 Haziran'da Batman Çayı kenarına giden Bozo, serinlemek için suya girmişti. Bir süre sonra akıntıya kapılan Bozo, gözden kaybolmuştu. Arkadaşları, durumu jandarmaya bildirmiş, olay yerine sevk edilen jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri arama çalışması başlatmıştı.



