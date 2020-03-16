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  4. 'Batman'da 3 koronavirüs vakası görüldü' mesajı için harekete geçildi

'Batman'da 3 koronavirüs vakası görüldü' mesajı için harekete geçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2020 19:11 | Son Güncelleme

Batman Valisi Hulusi Şahin, valilik açıklaması gibi gösterilen bazı asılsız koronavirüs (Kovid-19) paylaşımlarıyla ilgili yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca işlem başlatıldığını bildirdi.

'Batman'da 3 koronavirüs vakası görüldü' mesajı için harekete geçildi

Vali Şahin, İl Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemik" olarak da ilan edilen koronavirüs nedeniyle Batman'da alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplandıklarını söyledi.

Dünya çapında yayılan virüse karşı Türkiye'nin bu süreci iyi yönettiğini aktaran Şahin, hükumetin öncülüğünde çalışmaları titizlikle uyguladıklarını belirtti.

Vatandaşların da dikkat etmesi gereken konuların bulunduğuna dikkati çeken Vali Şahin, şunları kaydetti:

"Bu işin vatandaş boyutu var. Vatandaşlarımızın yapması gereken hususlar var. Bu hususta Batman nezdinde dikkat etmemiz gereken birkaç husus var. Dün akşam bir düğüne gittim. İnsanlar çok yakın bir temas halinde eğleniyordu. Bu riskli bir durumdu. Oradan çıktım Beşiktaş - Galatasaray maçı vardı. Lokantalarda kafelerde benzeri durumlar vardı. Bizim kişisel olarak yapmamız gereken hususlar var. Çok zorunlu olmadığı sürece evden çıkmayalım. Herkes kendi sağlık pozisyonunu göz önüne alsın. Bir gribal enfeksiyon hissediyorsanız kesinlikle başka insanlarla temastan uzak durun ve 184'ü hemen arayın."

"BATMAN'DA 3 KORONAVİRÜS VAKASI GÖRÜLDÜ" MESAJI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Özellikle sosyal medyada valilik isminin de karıştırılarak asılsız paylaşımların yapıldığının altını çizen Vali Şahin, "Bugün yine bizim valilik logomuzu kopyalayarak sanki valilik basınının bir duyurusuymuş gibi 'Batman'da 3 koronavirüs vakası görüldü, geçmiş olsun" diyerek bozuk bir Türkçe ile bu yanlış bilgiyi yaymaya çalışıyorlar. Bununla ilgili başsavcımız da gereken işlemleri başlattı. Bunu yayanlarla ilgili Türk Ceza Kanununun ilgili maddesine göre gereği yapılacaktır. " ifadelerini kullandı.

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Batman koronavirüs

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