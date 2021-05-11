Batman'da akrep ve yılan uyarısı: Vücuda yayılmasını önlemek için...

Akrep ve yılan sokması durumunda hastanın en kısa sürede bir sağlık merkezine götürülmesi gerektiğini söyleyen Gercüş Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi Abdülhamit Ünsal, akreplerin hava karardığında ortaya çıktığına dikkati çekti. Ünsal, "Bu nedenle kamp yaparken ve arazide iken doğrudan zeminde yatılmamalı, gece çıplak ayak dolaşılmamalıdır. Tarla ve bağlarda kapalı ayakkabı ya da bot giyilmeli, evlerde ve damlarda serili yataklarda yatılmamalı, cibinlik kullanılmalıdır." dedi.
Ünsal, akrep ve yılan sokmasında sakin olunması ve ısırılan bölgenin mümkün mertebe hareket ettirilmemesi gerektiğini dile getirerek, "Isırılan yer bol sabunlu su ile yıkanmalı, açık yara varsa temiz bir bezle örtülmelidir." diye konuştu.
Zehrin vücuda yayılmasını engellemek için yaranın yaklaşık 10 santimetre üstünden kravat ya da bir bezle iki parmağın altından geçebileceği şekilde sarılması gerektiğini anlatan Ünsal, "Yılan sokmalarında da ısırılan bölgenin tam kalp hizasında tutulması, kalp seviyesinin altında veya üstünde tutulmaması gerekir" ifadelerini kullandı.
Kentte hava sıcaklığının 24 dereceye çıkması, sürüngenleri de etkiledi. Yaklaşık 1,5 metrelik bir yılan Muratpaşa ilçesinin Arık Caddesi'nde görüldü. Tam kapanma döneminde karayılanın bir simitçi dükkanına girmeye çalışması, giremeyince de uzaklaşması cep telefonu ile görüntülendi.
Kısa süreli şaşkınlık yaşayan gençlerin, "Yakalayabilir misin" sözleri ve konuşmaları cep telefonu görüntülerine de yansıdı. Yılan daha sonra bina aralarında kayboldu.
Olay, Muratpaşa ilçesi Topçular Mahallesi 1021 Sokak'ta meydana geldi. Yemek yapmak için evinin mutfağına giren Merve Kılcan, ocak üzerinde demirlere dolanan yılanı gördü. Kılcan, korkuyla kaçarken, yılan da gözden kayboldu. Büyük şok yaşayan Merve Kılcan, durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yılanı bulmak için uzun süre uğraş verdi. Mutfakta bulunan eşyaları kaldırıp altına bakan ekipler, yılanı bulamadı.
Daha önce de eve yılan girdiğini söyleyen Merve Kılcan, "Yemek yapmak için mutfağa girmiştik. Ocağın üzerinde kıvrılan yılanı fark ettim. Ben korkudan odadan dışarıya kaçarken, o da kaçmış. Birbirimizi görünce karşılıklı kaçtık. İnşallah çıkıp, gider" dedi.
Osmaniye’de bir sitenin içerisinde bulunan çocuk parkında görülen yılan paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan doğaya salındı.
Edinilen bilgiye göre, Fakıuşağı Mahallesi 45018 Sokak üzerinde bulunan bir sitesinin çocuk parkında yılan gören vatandaşlar durumu Osmaniye Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yılanı bulmak için harekete geçti. Kısa süre içerisinde oyun aletlerinin yanında bulunan yaklaşık bir buçuk metre boyundaki yılan ekipler tarafından yakalandı. Torbaya koyulan yılan mahalleye uzak bir noktada doğaya bırakıldı.
Çocuk parkında yaşanan yılan paniği bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, çevredeki bazı vatandaşların ise ellerinde kürekle beklemesi dikkat çekti.
(DHA-İHA)