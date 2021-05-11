Batman'da akrep ve yılan uyarısı: Vücuda yayılmasını önlemek için...

Akrep ve yılan sokması durumunda hastanın en kısa sürede bir sağlık merkezine götürülmesi gerektiğini söyleyen Gercüş Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi Abdülhamit Ünsal, akreplerin hava karardığında ortaya çıktığına dikkati çekti. Ünsal, "Bu nedenle kamp yaparken ve arazide iken doğrudan zeminde yatılmamalı, gece çıplak ayak dolaşılmamalıdır. Tarla ve bağlarda kapalı ayakkabı ya da bot giyilmeli, evlerde ve damlarda serili yataklarda yatılmamalı, cibinlik kullanılmalıdır." dedi.

HAREKET ETTİRİLMEMESİ GEREKİYOR

Ünsal, akrep ve yılan sokmasında sakin olunması ve ısırılan bölgenin mümkün mertebe hareket ettirilmemesi gerektiğini dile getirerek, "Isırılan yer bol sabunlu su ile yıkanmalı, açık yara varsa temiz bir bezle örtülmelidir." diye konuştu.

ZEHRİN VÜCUDA YAYILMASINI NASIL ENGELLEYEBİLİRİZ?

Zehrin vücuda yayılmasını engellemek için yaranın yaklaşık 10 santimetre üstünden kravat ya da bir bezle iki parmağın altından geçebileceği şekilde sarılması gerektiğini anlatan Ünsal, "Yılan sokmalarında da ısırılan bölgenin tam kalp hizasında tutulması, kalp seviyesinin altında veya üstünde tutulmaması gerekir" ifadelerini kullandı.