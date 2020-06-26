Batman'da AVM’de büyük yangın

Edinilen bilgiye göre, Batman Turgut Özal Bulvarı Belde Mahallesi’nde bulunan kentin en büyük AVM’sinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler AVM’yi sararken, kara dumanlar gökyüzünü kapladı. Olay yerine gelen TÜPRAŞ, karayolları, Kozluk Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu.

Ekiplerin büyük uğraşı sonucu AVM’de çıkan yangın söndürüldü. Olay yerine gelen Batman Valisi Hulusi Şahin ve Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç incelemelerde bulundu.

Yangın nedeni ile AVM tamamen kül olurken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

İHA

