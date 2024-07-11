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  4. Batman'da duyduğu ses ölümüne neden oldu! Müdahaleler çaresiz kaldı!

Batman'da duyduğu ses ölümüne neden oldu! Müdahaleler çaresiz kaldı!

11.07.2024 18:02
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Henüz üniversiteden yeni mezun olan Büşra Ceren İmir, balkonda uyuduğu sırada gök gürültüsü ve şimşekten korkup fenalaştı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine yanıt vermeyen İmir, hayatını kaybetti.

Batman'da duyduğu ses ölümüne neden oldu! Müdahaleler çaresiz kaldı!

Yalova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden 10 gün önce mezun olan Büşra Ceren İmir (23), ailesinin yanına gelmişti. Oturduğu evin balkonunda uyuduğu esnada sağanakta gök gürültüsü ve şimşekten korkarak uyanan İmir, fenalaştı.

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Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri intikal etti. Ekiplerin kalp masajı yaparak müdahale etmeye çalıştığı Büşra, kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği belirlendi. Büşra’nın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Batman Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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MEZUN OLDUĞU OKULUN REKTÖRÜ BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Diğer yandan Büşra Ceren İmir’in, 10 gün önce Yalova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nün ilk mezunlarından olduğu öğrenildi. Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı da okulun sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı. Rektör Bahçekapılı, mesajında “Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü ilk mezunlarından Büşra Ceren İmir’in ani vefat haberini almış bulunmaktayız. Kendisini kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” dedi. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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kalp krizi Batman
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