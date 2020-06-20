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  4. Batman'da görüntülendi! Dev çekirgeyi görenler hayrete düştü

Batman'da görüntülendi! Dev çekirgeyi görenler hayrete düştü

İLGİNÇ HABERLER  | 20.06.2020 15:47 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesinde yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki etçil çekirge çiftçileri şaşırttı.

Gercüş ilçesine bağlı Bağşlarbaşı Mahallesi’nde biçerdöverlerle hasat yapan çiftçi Cemal Şimşek, büyük bir çekirge fark etti.

TELEFONLA GÖRÜNTÜLEDİLER

Çekirgenin çok büyük olduğunu, geçen sene de böyle bir tür gördüğünü belirten Şimşek, çekirgeyi daha sonra telefon kamerası ile görüntüledi.

GÖRÜNCE HAYRETE DÜŞTÜLER

Çekirgeyi gören diğer çiftçiler de, büyüklüğü nedeniyle hayretler içinde kaldıklarını söylediler.

Çiftçilerden Ahmet Soyvural, "Bu çekirgenin zararlı olduğunu düşünmüyorum, geçen sene de bunu bu vakitlerde görmüştük. Bunun araştırmasını yapmıştık, ekinlere zarar vermediğini ve etçil bir tür olduğunu öğrenmiştik" dedi.

(İHA)

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