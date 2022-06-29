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  4. Batman'da güpegündüz dehşet! Önce sevgilisini sonra kendini vurdu

Batman'da güpegündüz dehşet! Önce sevgilisini sonra kendini vurdu

29.06.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da gündüz vakti dehşete düşüren bir olay yaşandı. Kız arkadaşı K.S.'ye (25) tabancayla ateş eden Ş.D.A. (27), daha sonra da kendisini vurdu. Korkunç olayın ardından hastaneye kaldırılan sevgililerin durumunun ağır olduğu belirtildi

Batman'da güpegündüz dehşet! Önce sevgilisini sonra kendini vurdu

Dehşete düşüren olay, sabah saatlerinde Pazaryeri Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Bulvarı'ndaki apartmanın önünde meydana geldi. İddiaya göre Ş.D.A., kız arkadaşı K.S. ile tartıştı. Ş.D.A., tartışma sonrası kaçmaya çalışan K.S.'ye tabancayla ateş etti. K.S., kanlar içinde yere yığıldı.

KENDİ BAŞINA DOĞRULTUP ATEŞ ETTİ

Bu sırada Ş.D.A., elindeki tabancayı kendi başına doğrultarak ateşledi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası K.S. ve Ş.D.A., ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan K.S. ile Ş.D.A.'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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kadına şiddet Batman silahlı saldırı
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