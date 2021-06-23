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Batman'da havaların ısınmasıyla "dam palas" sezonu açıldı

23.06.2021 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceye yaklaştığı Batman'da özellikle kırsal kesimde "dam palas" sezonu başladı. Nurlu Köyü Muhtarı Şükrü Gülbahar, "Nisan ayından itibaren tahtları damlara kuruyoruz. Hava sıcak olunca damda uyuyoruz ve klimaya ihtiyaç duymuyoruz" şeklinde konuşuyor.

Batman'da havaların ısınmasıyla "dam palas" sezonu açıldı

Batman'da sıcaklıkların yükselmesiyle kapalı alanlarda uyuyamayan vatandaşlar damlarda ve teraslarda taht adı verilen yüksek yataklarda uyumayı tercih ediyor.

Geçmişte tahtadan bugün ise demirden de yapılan özellikle ilçe ve köylerde tercih edilen tahtların dört tarafı bezlerle çevrildikten ve yataklar serildikten sonra haşerelerden korunmak için üstü de ince tüllerle kapatılıyor.

Kırsalda güneşin batışıyla bazı aileler, tahtları bir araya gelip oturduğu, sohbet ettiği ve çay içtiği sosyal bir alan olarak da kullanıyor.

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''KLİMAYA İHTİYAÇ DUYMUYORUZ''

Gercüş ilçesinin Nurlu Köyü Muhtarı Şükrü Gülbahar, AA muhabirine, tahtlarda uyuma kültürünün uzun yıllara dayanan bir alışkanlık olduğunu söyledi.

Sıcak hava nedeniyle kapalı alanlarda uyumanın mümkün olmadığını belirten Gülbahar, "Nisan ayına girdiğimizde bu tahtları damlara kuruyoruz. Hava sıcak olunca damda uyuyoruz." dedi.

Kullandıkları cibinlik sayesinde tahtların her türlü haşere ve hayvana karşı güvenli olduğunu anlatan Gülbahar, yaz akşamlarında gökyüzündeki yıldızları izleyerek uyumanın keyifli olduğunu dile getirdi.

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''EYLÜL AYI SONUNA KADAR DAMDA UYUYORUZ''

Nurlu köyünde oturan Abdulğafur Yalçın da yaz ayları için özel yaptırdıkları tahtları damlarına kurduklarını belirterek, "Yazın havalar çok sıcak oluyor ve evlerde uyuyamıyoruz. Eylül ayının sonuna kadar damda uyuyoruz." diye konuştu.

Açık havada uyuma kültürünü büyüklerinden gördüklerini aktaran Yalçın, bunu devam ettirdiklerini dile getirdi.

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(AA)

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Batman
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