Batman'da HDP'lilerle polis arasında gerginlik

Batman'da HDP il teşkilatının Turgut Özal Bulvarı Atatürk Parkı'nda düzenlemek istediği basın açıklaması, etkinliklerin valilik iznine tabi olması ve izin alınmadığı gerekçesiyle polis tarafından engellendi.

HDP eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile HDP Batman milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Mehmet Rüştü Tiryaki ve Necdet İpekyüz’ün de bulunduğu grupla, polis arasında gerginlik yaşandı.

Yaşanan arbedede bazı kişiler gözaltına alındı. Gerginlik sonrası HDP'li milletvekillerinin bulunduğu grup, parti binasına kadar yürüdü.

DHA

