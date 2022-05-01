Batman'da hırsızlar site sakinlerini isyan ettirdi: Kapılarımız, doğal gaz kutularımız bile çalındı

Batman'da Bahçelievler Mahallesi Divan Caddesi üzerindeki sitede bir binaya dadanan hırsızlar, kapı önlerindeki ayakkabıları, terlikleri topladıktan sonra koridorlardaki merdivenlerin alüminyum korkuluklarını, internet kablolarının demir koruyucularını ve doğal gaz kutusunu sökerek aldı.

Hırsızlar kaçarken, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık vakaları yüzünden ne yapacaklarını şaşırdıklarını kaydeden bina sakinlerinden Bünyamin Ayaz yetkililere çağrıda bulundu.

"SABAH KALKIYORUZ EŞYALARIMIZ YERİNDE DEĞİL"

Ayaz, “Biz bina sakinleri olarak bu hırsızlardan çok çektik. Demir kapımız, doğal gaz kutumuz ve apartman korkuluklarımız çalındı. Emniyet ekiplerinden yardım bekliyoruz. Bu hırsızları bulmak istiyoruz. Sabah kalkıyoruz eşyalarımız yerinde değil. Şoktayız, ayakkabılarımız, terliklerimiz çalınıyor. Kokudan dışarıya bir şey bırakamıyoruz” dedi.



