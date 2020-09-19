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Batman'da inşaat işçileri elektrik akımına kapıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 18:46 | Son Güncelleme

Batman'ın Gercüş ilçesinde inşaat işçilerinin elektrik akımına kapılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Batman'da inşaat işçileri elektrik akımına kapıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde inşaatta çalışan Abdülkadir Altunk (49) ve Veysi Ayata (35), iskele kurmaya çalıştıkları sırada elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan işçiler, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Altunk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer işçi Ayata'nın ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Bu arada, Altunk'un cansız bedeni, otopsi yapılması için Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne gönderildi. (AA)

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