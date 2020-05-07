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Batman'da korkunç olay! Boğazı kesilmiş cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 15:35 | Son Güncelleme

Batman'ın Gercüş ilçesinde yaşayan Mehmet K.'nin (67), evde boğazı kesilmiş cesedi bulundu. Sahur vakti dışarı çıkan eşi, döndüğünde korkunç manzarayla karşılaştı.

Olay, Gercüş ilçesi Yolağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Mehmet K.'nin eşi Selime K., sahur sonrası hayvanlara yem vermek için ahıra gitti. Selime K. geri döndüğünde 4 çocuğunun babası Mehmet K.'yi kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, boğazı bıçakla kesilen Mehmet K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet K.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman'a gönderildi.

Mehmet K.'nin cinayete mi kurban gittiği, yoksa intihar mı ettiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

(DHA)

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