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  4. Batman'da ortalık karıştı! Kayyuma karşı gelenler polise saldırdı: Onlarca kişi birbirine girdi

Batman'da ortalık karıştı! Kayyuma karşı gelenler polise saldırdı: Onlarca kişi birbirine girdi

04.11.2024 11:54
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Bu sabah Mardin, Batman ve Şanlıurfa'nın Halfeti ilçelerine kayyum atandı. İçişleri Bakanlığının duyurduğu kararın ardından Batman'da kayyuma karşı gelenler polise saldırdı. Sokak savaş alanına dönerken çok sayıda gözaltı olduğu belirtildi.

Batman'da ortalık karıştı! Kayyuma karşı gelenler polise saldırdı: Onlarca kişi birbirine girdi

Kayyum kararı sonrası Batman'da büyük gerginlik çıktı. Batman'da da görevden alınan Gülistan Sönük, beraberindekiler ile Belediye Başkanlığı'nın önüne geldi. Polis, içeriye girmek isteyen gruba izin vermedi. Çıkan arbedede bazı kişiler gözaltına alındı.

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KALABALIK POLİSLERE SALDIRDI

İçişleri Bakanlığı sabah saatlerinde Batman ve Mardin belediyelerine kayyum atandığını duyurmuştu. Aynı şekilde Şanlıurfa'nın Halfeti belediyesine de kayyum atandı. Kayyum kararına tepki olarak toplanan kalabalık polislere saldırdı.

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İŞTE OLAYIN GÖRÜNTÜSÜ

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kayyum olarak atandı. Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük yerine ise Batman Valisi Ekrem Canalp atandı.

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Mardin Batman
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