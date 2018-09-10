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Batman'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 10:43 | Son Güncelleme

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı. Yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, Batman ve helikopterle getirildikleri Diyarbakır’daki hastanelere kaldırıldı.

batman kaza

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
özel harekat polisleri Batman Kaza Diyarbakır

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