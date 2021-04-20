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Batman’da sağlık çalışanlarına saldırı: Hemşirenin parmaklarını kırdılar

20.04.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’da filyasyon ekibinde bulunan sağlık çalışanlarına hasta yakınları saldırdı. Saldırıda bir hemşirenin el parmakları kırıldı.

Batman’da sağlık çalışanlarına saldırı: Hemşirenin parmaklarını kırdılar

Batman İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19 Nisan 2021’de saat 18.00 sıralarında Hilal Mahallesi’nde bulunan bir evde korona virüs testi pozitif çıkan hasta ve yakınlarına muayene, tedavi hizmeti sunmak için giden filyasyon ekibinin sözlü ve fiili saldırıya uğradığı belirtildi.

Açıklamada, "Ekipte bulunan hekim, hemşire ve şoför, hasta yakını tarafından sözlü şiddete uğramış, ekipteki hemşire ise fiziki olarak darp edilmiş ve el parmağı da kırılmıştır” denildi.

"UTANÇ VERİCİ BİR EYLEM"

Sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyı kınayan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, ’’Sağlık hizmetleri kamu adına kesintisiz sunulan özellikli bir hizmettir. Sağlıkta şiddet aynı zamanda kamu yararına karşı yapılmış bir eylemdir. Dolayısıyla sağlık çalışanına şiddet topluma karşı utanç verici bir eylemdir. Her zorluğa karşı görevini en iyi şekilde sunma gayretiyle çalışan ve hedefi sadece hastalara yardım etmek olan sağlık çalışanlarımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırı bizleri derinden üzmüştür. Sağlık çalışanlarına yönelik kötü söz, uygunsuz muamele ve şiddet uygulanmasını tüm toplum olarak el birliği ile ortadan kaldırmalıyız. Bu tür saldırıların en asgarisinin dahi gereğini yapmak için müdürlük olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. 7 gün 24 saat Batman halkına canları pahasına sağlık hizmeti sunan tüm sağlık çalışanlarımıza, Batman halkının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklerini esirgememelerini ve şifa veren ellere sahip çıkmalarını diliyorum" dedi. (İHA)


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