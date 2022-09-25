Batman’da su samuru görüldü! Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya

Batman'dan su samuru sevinci ve şaşkınlığı yaşanıyor. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Gercüş kırsalında vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kamera kaydında, su samurunun kırsalda dolaşmakta olduğu ve vatandaşların kendisini çektiğini gördükten sonra kaçarak Gercüş göletine girdiği görüldü.

SU SAMURU BÖLGEDE İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Vatandaşlar bölgede ilk defa su samuru gördüklerini belirterek, yetkililerin nesli tükenmekte olan su samuruna sahip çıkması talebinde bulundu.

(İHA)

