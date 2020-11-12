HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Batman'da üzücü görüntü: Baraj suyu çekildi, binlerce balık telef oldu

Batman'da üzücü görüntü: Baraj suyu çekildi, binlerce balık telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 14:33 | Son Güncelleme

Batman’da uzun zamandır yağış almayan Ilısu Barajı'nda su seviyesinin düşmesi sonucu binlerce balık telef oldu.

Batman'da üzücü görüntü: Baraj suyu çekildi, binlerce balık telef oldu

Uzun süredir yağış almayan Ilısu Barajında su seviyesi minimum seviyeye düştü. Su seviyesinin düşmesi nedeniyle kuruyan göletlerde havasız kalan yüz binlerce yavru balık telef olurken küçük su birikintilerinde sağ kalan balıklar ise kurtarılmayı bekliyor. Batman’da Zilek köprüsü yakınlarındaki Ağıl köyünde Ilısu Baraj göletinde yaşanan balık ölümlerine çevreciler tepki gösterdi. Baraj suyunun çekilmesiyle göletteki yüz binlerce yavru balığın kıyıya vurduğunu gören çevre sakinleri, duruma müdahale edilmesini talep etti.

Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hasan Argunağa, bu tür olayların sıklıkla yaşanacağını savundu. Argunağa, "Bunun gibi nice olaylar olacak. Barajlar, hidroelektrik santralleri çalıştığı müddetçe sular çekilecek. Yetkilileri her zaman için etkin tedbirler almaya davet ediyoruz. Bu büyük bir suçtur, tedbir alınmazsa sorumsuzluktur" dedi.

172b0140-c98b-4ad4-ae93-8b4cbe2e647b

Balıkların telef olmasına tepki gösteren Batman Sağlık ve Çevrecilik Derneği Başkanı Sıtkı Güneş ise yüz binlerce yavru balığın telef olduğunu, bir o kadarın da telef olmak üzere olduğunu belirtti. Güneş, "Ilısu Baraj göletinde yüz binlerce yavru balığın telef olduğunu, o kadarının da telef olmak üzere olduğunu duyduk. Canlıları korumak insan olarak hepimizin görevidir. Yetkililerden de isteğimiz, bu tür olaylar karşısında biraz daha duyarlı olmalarıdır. Bir an önce bu duruma müdahale edilip telef olmak üzere olan balıkların kurtarılması gerekir" diye konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor
Ayda'nın babası sitem etti: Herkes bir mazeret üretiyorAyda'nın babası sitem etti: Herkes bir mazeret üretiyor
10 Kasım resmi tatil mi?10 Kasım resmi tatil mi?
En Çok Okunan Haberler
Altın güne düşüşle başladı...
Altın güne düşüşle başladı...
Yer: İstanbul! Temizlik görevlisi fark etti, polis ekipleri sevk edildi
Yer: İstanbul! Temizlik görevlisi fark etti, polis ekipleri sevk edildi
Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor
Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor
İçeri giren çıkmadı! Mahallelinin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı
İçeri giren çıkmadı! Mahallelinin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı
Öpüşme sahnesiyle ilgili skandal açıklama!
Öpüşme sahnesiyle ilgili skandal açıklama!
Türkiye'de denenen koronavirüs aşısından güzel haber!
Türkiye'de denenen koronavirüs aşısından güzel haber!
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Diğer Haberler
Adana’da Yunan gemisi çarpmıştı! Korkunç ayrıntı
Adana’da Yunan gemisi çarpmıştı! Korkunç ayrıntı
HDP binasında ele geçirilen PKK ajandasında şoke eden bilgiler
HDP binasında ele geçirilmişti! Hepsi burada yazıyor
'Ankara Kuşu' ismiyle paylaşımlarda bulunan Oktay Yaşar hakkında beraat kararı
'Ankara Kuşu' davasında karar
Aksaray'da vahşet! Kendisinden ayrılmak isteyen kadını 6 yerinden bıçaklayıp öldürdü
Aksaray'da vahşet! Kendisinden ayrılmak isteyen kadını 6 yerinden bıçaklayıp öldürdü
'Sahibinden satılık müze' ilanını görenler gözlerine inanamadı
'Sahibinden satılık müze' ilanını görenler gözlerine inanamadı
ÖSYM Başkanı duyurdu: 2020-KPSS ortaöğretim sınava giriş belgelerin yayımlandı
Sınava giriş belgeleri yayımlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.