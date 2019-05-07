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Batman'da yeni bir obruk oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 08:48 | Son Güncelleme

Batman'da 3 metre derinliğinde 4 metre genişliğinde yeni bir obruk oluştu. Köy sakinler, durumu fark ettikten sonra hemen jandarmaya haber verdi.

Alınan bilgiye göre, Batman-Silvan kara yolundaki Bıçakçı köyü yakınlarında obruk olduğunu fark eden vatandaşların uyarısı üzerine olay yerine gelen jandarma ve Karayolları ekipleri, obruğu toprakla doldurdu.

Olay yerine gelen jandarma ve Karayolları ekipleri yolu tek taraflı trafiğe kapattıktan sonra obruğu toprakla doldurdu.
Köy sakinlerinden Mustafa Şengül, obruğu fark ettikten sonra durumu jandarmaya bildirdiklerini belirterek, zamanında olaya müdahalede bulunan ekiplere teşekkür etti.
Bıçakçı köyünde 7 Nisan'da 12 metre derinliğinde 8 metre genişliğinde obruk oluşmuş, 11 Nisan'da da 5 metre derinliğinde 7 metre genişliğinde yeni bir obruk tespit edilmişti. (AA)
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Batman obruk

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