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Batman'da yolcu otobüsü kaza yaptı! 1 ölü, 22 yaralı

21.10.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'dan Diyarbakır istikametine seyir halinde olan otobüs, kum yüklü kamyonla çarpıştı. Trafik kazasında otobüs şoförü hayatını kaybederken 4'ü ağır 22 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Batman'da yolcu otobüsü kaza yaptı! 1 ölü, 22 yaralı

Batman’da yolcu otobüsünün kum yüklü kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 22 de kişi yaralandı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, akşam saatlerinde Batman çatı köprüsü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü; kum yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otobüsün sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. 4’ü ağır 22 kişi de yaralandı.

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Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan bazı yaralılar ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. İsmi öğrenilemeyen kum yüklü kamyonun sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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