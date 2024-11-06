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  4. Batman'da zırhlı polis aracına molotofla saldırdılar

Batman'da zırhlı polis aracına molotofla saldırdılar

06.11.2024 01:18
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İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesi'ne kayyum atanması kararının ardından kentte yaşanan olaylarda 6 polisin yaralanmış, 67 şahıs gözaltına alınmıştı. Kentteki gerginlik sürerken gece saatlerinde ise zırhlı bir polis aracına molotoflu saldırı düzenlendi. Tepki çeken olayın görüntüleri sosyal medyada yer aldı.

Batman'da zırhlı polis aracına molotofla saldırdılar

İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşen hapis cezası ve yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden alınmasının ardından belediye binası etrafında güvenlik önlemleri alınmıştı.

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6 POLİS YARALANMIŞTI

Gündüz saatlerinde belediye binası önünde bir araya gelen bir grup ise, bina etrafındaki bariyerleri devirerek içeri girmeye çalışmıştı. Çıkan arbedede 67 gösterici gözaltına alınmıştı. Batman Valiliği de dün görevlendirme yapılmasının ardından belediye binası önünde bekleyen gruptan bazı kişilerin taşlı ve fiziki saldırıları sonucu 6 polisin yaralandığını açıklamıştı.
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ZIRHLI POLİS ARACINA SALDIRDILAR

Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı kentte gece saatlerinde ise devriye görevi yapan zırhlı polis aracına molotoflu saldırı düzenlendi. Görüntüler sosyal medyada yer aldı.
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