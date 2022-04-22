HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 3 kişi hayatını kaybetmişti! Gerçek ortaya çıktı, direksiyon başında...

3 kişi hayatını kaybetmişti! Gerçek ortaya çıktı, direksiyon başında...

22.04.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'ın Gercüş ilçesinde yolcu midibüsünün kayalıklara çarpıp yan yattığı feci kazada ölen 3 kişiden sürücü İbrahim Erkul'un (55) direksiyon başında kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

3 kişi hayatını kaybetmişti! Gerçek ortaya çıktı, direksiyon başında...

Kaza, 18 Nisan'da Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyü mevkisinde meydana geldi. İbrahim Erkul yönetimindeki yolcu midibüsü, yoldan çıkıp kayalıklara çarparak devrildi. Kazada, İbrahim Erkul, 8 aylık hamile Ayten Gümüş (34) ve 1 yaşındaki Feyza Nur Kutluk, öldü. Kazada Ayten Gümüş’ün oğlu Miraç (3) ile diğer yolculardan Zehra Kutluk, Elif Atbacı ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

KONTROLDEN DÖNÜYORMUŞ

Kız bebek bekleyen 8 aylık hamile Ayten Gümüş'ün sağlık kontrolü için gittiği Batman'dan döndüğü belirtildi. Gümüş, Midyat ilçesine bağlı kırsal Bağlarbaşı Mahallesi'nde toprağa verildi. İbrahim Erkul ve Feyzanur Kutluk'un cenazeleri de Mardin'in Dargeçit ilçesinde defnedildi.

kaza-2

Batman'da korkunç kaza: Biri bebek 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandıBatman'da korkunç kaza: Biri bebek 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Bu arada sürücü İbrahim Erkul'un hazırlanan otopsi raporunda; kaza sırasında direksiyon başında kalp krizi geçirdiği belirtildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey yemek yedikten sonra olmuştu! Hayatını kaybeden minik Ece Melisa'nın annesinden yardım çığlığı: "Diğer çocuğum yoğun bakımda, 'Kalbi durabilir' diyorlar"Her şey yemek yedikten sonra olmuştu! Hayatını kaybeden minik Ece Melisa'nın annesinden yardım çığlığı: "Diğer çocuğum yoğun bakımda, 'Kalbi durabilir' diyorlar"
Faydalarını say say bitiremedi! Her gün yiyenin ne başı ağrır ne de dişiFaydalarını say say bitiremedi! Her gün yiyenin ne başı ağrır ne de dişi
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın cezası belli olduBabasını öldüren 15 yaşındaki kızın cezası belli oldu
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Batman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayram ikramiyelerinde tarihler belli oldu

Bayram ikramiyelerinde tarihler belli oldu

Ukrayna'ya ait uçak düştü!

Ukrayna'ya ait uçak düştü!

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Son seçim anketinde dikkat çeken oy oranları!

Son seçim anketinde dikkat çeken oy oranları!

Şoke eden iddia! İmam nikahı ve...

Şoke eden iddia! İmam nikahı ve...

Bayramda Suriyelilere izin yok!

Bayramda Suriyelilere izin yok!

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Cinsel istismarda bulunmuştu! Öyle bir şey yaptı ki...

Cinsel istismarda bulunmuştu! Öyle bir şey yaptı ki...

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.