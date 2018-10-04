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Batman'daki saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Yahya Şen uçakta şehit düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 19:45 | Son Güncelleme

Batman’da PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Kırıkkaleli Uzman Çavuş Yahya Şen, GATA’ya götürülürken uçakta şehit düştü.

Batman'daki saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Yahya Şen uçakta şehit düştü

Batman'da saat 06.00 sıralarında güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında zırhlı askeri araç geçerken, PKK'lı teröristler yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi.

UÇAKTA ŞEHİT DÜŞTÜ

7 askerin şehit olduğu patlamada ağır yaralanan Kırıkkaleli Uzman Çavuş Yahya Şen (24), tedavisi için GATA’ya götürülürken uçakta şehit düştü. (İHA)

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Batman PKK GATA Yahya Şen

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