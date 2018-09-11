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Batman'daki taciz ortalığı karıştırdı! Parktaki iğrençliği görenler linç etmek istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 14:06 | Son Güncelleme

Kız çocuğuna taciz iddiası kenti ayağı kaldırdı. Batman'da vatandaşlar, çocuğu taciz ettiği ileri sürülen Afgan şüpheliyi linç etmek istedi.

Batman’da bir parkta oynayan 8 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği ileri sürülen Afgan uyruklu N.G., vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis tarafından, vatandaşların elinden kurtarılan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Batman merkez Kültür Mahallesi Adalet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 29 yaşındaki Afgan uyruklu N.G. adlı şahıs, parkta oynayan 8 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti.

POLİS MAHALLELİNİN ELİNDEN ZOR ALDI

Durumu öğrenen çevredeki vatandaşlar, tekme tokat saldırdıkları şahsı linç etmeye çalıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şahsı güçlükle vatandaşlardan kurtardı. Şahıs, olay yerine çağrılan ambulansla, polis nezaretinde Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı. (İHA)

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