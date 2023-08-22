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  4. Batman'dan kahreden ölüm oyunu! 5 yaşındaki çocuk tetiğe dokundu, 2 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti...

Batman'dan kahreden ölüm oyunu! 5 yaşındaki çocuk tetiğe dokundu, 2 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti...

22.08.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'dan herkesi kahreden bir haber geldi. Babasının av tüfeğiyle oynayan Y.E.Ç., kazara tetiğe dokundu. Tüfekten çıkan saçmalar, yanında bulunan iki yaşındaki kız kardeşine isabet etti. Küçük Damla, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Batman'dan kahreden ölüm oyunu! 5 yaşındaki çocuk tetiğe dokundu, 2 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti...

Kahreden olay Batman'da yaşandı. Sason ilçesi Yuvalıçay köyünde iki kardeşin tüfekle oyunu ölümle bitti.

TÜFEKLE OYNARKEN TETİĞE DOKUNDU

İddiaya göre; Y.E.Ç., evde kapının arkasında asılı duran, babasının av tüfeğini aldı. Y.E.Ç. tüfekle oynarken, kazara tetiğe dokununca silah ateş aldı.

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İKİ YAŞINDAKİ KARDEŞİ ÖLDÜ

Tüfekten çıkan saçmalar yanındaki kız kardeşi Damla'ya isabet etti. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Damla, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Damla Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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