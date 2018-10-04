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Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 08:34 | Son Güncelleme

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yol yapım çalışmasının güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan EYP'nin patlatılması sonucu ilk bilgilere göre; 4 asker şehit olmuş, 5 asker de yaralanmıştı. Gelen son dakika haberine göre patlamada yaralanan 5 askerden 3'ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu ve hain saldırıda şehit sayısı 7'ye yükseldi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde bugün saat 06.00 sıralarında güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında zırhlı askeri araç geçerken, PKK'lı teröristler yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada, ilk belirlemelere göre 4 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı.

Saldırının ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İlimiz Gercüş ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında operasyona giden zırhlı askeri aracımızın geçişi esnasında El Yapımı Patlayıcı (EYP) saldırısı sonucu 4 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır. Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır."

BAT

ŞEHİT SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Hastanede tedavi altına alınan 5 yaralı askerleden 3'ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu ve hain saldırıda şehit sayısı 7'ye yükseldi.

Saldırının ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonların sürdüğü bildirildi.

BVATMAN SEHIT


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Okuyucu Yorumları 96 yorum
şehitlerimize allah rahmet eylesin
Allah sizi kahretsin pkk
lanet olsun size PKK bunu yapanların Allah belasını versin.
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