Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'ın Gercüş ilçesinde bugün saat 06.00 sıralarında güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında zırhlı askeri araç geçerken, PKK'lı teröristler yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada, ilk belirlemelere göre 4 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı.
Saldırının ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"İlimiz Gercüş ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında operasyona giden zırhlı askeri aracımızın geçişi esnasında El Yapımı Patlayıcı (EYP) saldırısı sonucu 4 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır. Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır."
ŞEHİT SAYISI 7'YE YÜKSELDİ
Hastanede tedavi altına alınan 5 yaralı askerleden 3'ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu ve hain saldırıda şehit sayısı 7'ye yükseldi.
Saldırının ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonların sürdüğü bildirildi.
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