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Batman eski vekili Aslan, HDP'den istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.11.2019 13:16 | Son Güncelleme

 HDP Batman eski Milletvekilli Mehmet Ali Aslan, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Aslan, "Eksen kayması yaşayan ve bu çerçevede hizipçi grupların güdümüne giren HDP'nin mevcut genel merkez yönetimi ile sağlıklı ve anlamlı şekilde yol almak, mümkün olmaktan çıkmıştır" dedi.

Batman eski vekili Aslan, HDP'den istifa etti

BATMAN, (DHA) - HDP Batman eski Milletvekilli Mehmet Ali Aslan, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Aslan, "Eksen kayması yaşayan ve bu çerçevede hizipçi grupların güdümüne giren HDP'nin mevcut genel merkez yönetimi ile sağlıklı ve anlamlı şekilde yol almak, mümkün olmaktan çıkmıştır" dedi.
HDP'den 1 Kasım 2015 genel seçiminde Batman milletvekili seçilen Mehmet Ali Aslan, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Basın toplantısı düzenleyen Aslan, 25'inci ve 26'ncı dönemde HDP'den Mardin ve Batman milletvekili olarak görev yaptığını söyledi. HDP Genel Merkezi yönetimini eleştiren Mehmet Ali Aslan, "Kuruluş felsefesi ve ilkelerinden uzaklaşıp, eksen kayması yaşayan ve bu çerçevede hizipçi birtakım grupların güdümüne giren HDP'nin mevcut genel merkez yönetimi ile sağlıklı ve anlamlı şekilde yol almak, mümkün olmaktan çıkmıştır. Gelinen süreçte HDP, kendi tabanına, referans aldığı halkının değer ve gelenekleriyle arasına mesafe koyarak, sermayesini önemli oranda tüketmiştir. Halkının değil bir kısım marjinal grupların rotasını izler hale getirilmiştir. HDP içindeki tüm görev ve sorumluluklarımı bugünden itibaren geride bıraktığımı, sivil ve siyasal hayatıma devam edeceğimi deklare ediyorum" diye konuştu.

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