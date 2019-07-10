HABER

Batman merkezli iki ilde DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 21:50 | Son Güncelleme

Batman merkezli iki ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Batman merkezli iki ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek veya engellemek için çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgeleri ile irtibatlı olan ve DEAŞ terör örgütü talimatları doğrultusunda barınma, buluşma, toplantı yapmak ve örgüte eleman kazandırmak amacı ile ilimizde ideolojik eğitim verilmesi için bir hücre evi kurulduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda İstanbul ilinde ikamet eden F.E. isimli şahsın yönlendirmesi ile bahse konu hücre evini temin eden M.N.K isimli şahıs, ilimize Erzurum ve Diyarbakır illerinden geldiği tespit edilen D.T. ve H.B. isimli şahıslar ile ilimizde ikamet eden 4 şahsın da aralarında bulunduğu toplam 8 şüpheli şahıs ilimizde ve İstanbul’da yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır. İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan işlemlerin ardından 9 Temmuz 2019’da adli makamlara sevk edilen 8 şüpheli şahıstan 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 şahıs ise tutuklanmıştır’’ denildi.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Kontrolden çıkan otomobil 100 metrelik şarampole uçtuKontrolden çıkan otomobil 100 metrelik şarampole uçtu
Dalaman'da orman yangını (4)Dalaman'da orman yangını (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Görenler şaşkına döndü! Ölüdeniz'de ölü balina kıyıya vurdu

Görenler şaşkına döndü! Ölüdeniz'de ölü balina kıyıya vurdu

Erdoğan'dan önemli faiz açıklaması

Erdoğan'dan önemli faiz açıklaması

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Ankara'da kuyuya düşen 6 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

6 yaşındaki Suriyeli çocuğun korkunç ölümü!

Kuruyemişçide çalışan işçi 13 ay boyunca kasadan para çalmış

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

6 aydır kabusu yaşıyorlar

6 aydır kabusu yaşıyorlar

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.