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Batman merkezli terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 15:48 | Son Güncelleme

Operasyonda yakalanan zanlılardan 3'ü tutuklandı

Batman merkezli iki ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Batman ve Edirne'de 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada suç unsuru dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle tutuklandı, 2'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Firari şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batman Edirne KCK operasyon PKK terör

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