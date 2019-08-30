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Batman Otogarı'ndaki bıçaklı sopalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 17:32 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünden, Batman Otobüs Terminali'nde bıçaklı sopalı saldırı olayına müdahalede yetersiz kalan polis memurları hakkında idari soruşturma başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünden, Batman Otobüs Terminali'nde bıçaklı sopalı saldırı olayına müdahalede yetersiz kalan polis memurları hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Batman Otobüs Terminali'nde yaşanan ve 1 kişinin bıçaklı sopalı saldırıya uğramasıyla ilgili videonun paylaşılmasının ardından çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"28 Ağustos 2019 günü Batman Otobüs Terminali'nde gerçekleşen olaya ilk müdahalede bulunan polis memurları hakkında 'olaya müdahaleleri yönünden' idari soruşturma başlatılmıştır. Olayın faili R.K ve A.K isimli şahıslar ise aynı gün sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştır."

Batman'daki olayda bir genç, aralarında husumet olduğu belirtilen R.K. ve A.K'nin bıçaklı ve sopalı saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti.

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