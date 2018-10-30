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Batman Petrolspor-Kasımpaşa maçının tatil edilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 18:56 | Son Güncelleme

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Ziraat Türkiye Kupası 4. turundaki Batman Petrolspor-Kasımpaşa maçında tribünden atılan dolu plastik su şişesinin Kasımpaşalı oyuncusu Fode Koita'nın yüzüne isabet etmesi ve sonrasında müsabakanın tatil edilmesiyle ilgili, bir kişi gözaltına alındı.

Batman Valisi Ahmet Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, olayın şüphelisinin gözaltına alındığını söyledi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından ilgili makamlara sevk edileceğini kaydeden Deniz, maçın çok güzel bir ortamda başladığını, yaşanan talihsiz olaydan dolayı üzüntü duyduklarını belirtti.

Deniz, "Çok güzel bir ortamda başlayan maç, ne yazık ki istenmeyen bir durumla sonuçlandı. Sporda asla şiddete müsaade etmeyeceğiz. Spor kardeşliktir, dostluktur. Sahaya yabancı madde atan şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek, anında gözaltına alındı." ifadelerini kulladı.

Batman Yeni Şehir Stadı'nda Kasımpaşa'nın 3-2 üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın 90+1. dakikasında tribünden atılan dolu plastik su şişesi Koita'nın yüzüne isabet etmiş, ilk müdahalesi saha içinde yapılan oyuncu, kendisini kötü hissetmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Karşılaşmanın hakemi Özgür Yankaya, yaşanan olayın ardından maçı tatil etmişti.

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Batman Petrolspor futbol Kasımpaşaspor Ziraat Türkiye Kupası

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