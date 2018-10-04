Batman şehidinin evinde yas

Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Özgürcan İnce'nin Ankara'daki baba ocağında yas var.
Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının, askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu şehit olan İnce'nin Etimesgut Atakent Mahallesi'ndeki babaevine acı haber ulaştı.
Şehidin annesi Sündüs İnce, babası Ömer İnce ve yakınları evde taziyeleri kabul etti.
Şehidin evinin bulunduğu apartmana ve çevredeki binalara Türk bayrağı asıldı.
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