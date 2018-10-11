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Batman şehitleri için 3 dilde mevlit

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 20:51 | Son Güncelleme

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Batman'da şehit olan 8 güvenlik görevlisi için 3 dilde mevlit okundu

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Batman'da şehit olan 8 güvenlik görevlisi için Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okutuldu.

AK Parti Nusaybin İlçe Başkanlığınca, Zeynel Abidin Camisi'nde yatsı namazının ardından mevlit programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, İlçe Müftüsü Üsame Anlağan ve din görevlilerince Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okundu ve dua edildi.

Cami çıkısında vatandaşlara helva ikram edildi.

Mevlit programına, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Yıldırmaz, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sönmez, AK Parti İlçe Başkan Vekili Adil Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinin Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında 4 Ekim'de operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmişti. Saldırıda 8 asker şehit düşmüş, bir asker yaralanmıştı.

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Ak Parti Mevit programı Batman Gercüş Nusaybin Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar şehitler anıldı

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