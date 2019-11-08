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Batman, Siirt ve Elazığ'da Mevlit Kandili kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 21:15 | Son Güncelleme

Batman, Siirt ve Elazığ'da Mevlit Kandili kutlandı

DİYARBAKIR (AA) - Batman, Siirt ve Elazığ'da, Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Batman'da, İl Müftülüğü, Hazreti Muhammed'in doğum günü dolayısıyla Merkez Şevket Başak Camisi'nde mevlit programı organize etti.

Yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit ve kasideler okundu, ilahiler seslendirildi ve salavatlar getirildi.

İl Müftüsü Turgut Erhan, verdiği vaazda, Mevlit Kandili'nin önemine işaret etti. Hazreti Muhammed’in ahlakından örnekler aktaran Erhan, insanlığın O'nun ahlakına, yaşantısına muhtaç olduğunu dile getirdi.

Program, Müftü Erhan’ın yaptığı dua ile sona erdi.

- Siirt

Siirt'te vatandaşlar, Mevlit Kandili dolayısıyla camileri doldurdu.

Ensar, Ulu, Ebul Vefa, Abdulhakim Sancak Çarşı, Halit Bin Velid ve Yeni Mahalle camilerinde gerçekleştirilen programlara katılan vatandaşlar, ellerini semaya açarak dua etti.

Programlarda, Kur'anı Kerim ve okundu, ilahiler seslendirildi.

- Elazığ

Elazığ'da vatandaşlar, Hazreti Muhammed'in doğum gününü kutlamak için camilere akın etti.

İl Müftülüğünce tarihi İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen programa, çok sayıda vatandaş katıldı.

Namaz kılıp dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahiler ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.

İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, verdiği vaazda Mevlit Kandili'nin önemine dikkati çekti.

Programında ardından, Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara sıcak süt ikram edildi.

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Batman batman şevket başak camisi Mevlid Kandili

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