BATMAN SON DURUM

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GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 20:21 | Son Güncelleme

BATMAN MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2019

MERKEZ

Toplam Sandık : 736Toplam Seçmen : 246.596Açılan Sandık : 174Açılan Sandık Oranı : % 23,64Kullanılan Oy : 45.287Geçerli Oy : 43.110Katılım Oranı : % 77,63
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPMEHMET DEMİR% 64,227.675AK PARTİMURAT GÜNEŞTEKİN% 29,2312.599SAADET PARTİSİİLHAMİ IŞIK% 1,68723CHPENVER ERDEM% 1,44621DİĞER% 1,07463İYİ PARTİABDULLAH BALCI% 0,79342MHPHAYRETTİN BEKTAŞ% 0,66285MEHMET FEYYAZ EKMENMEHMET FEYYAZ EKMEN% 0,39169DSPMUAZZEZ GÜVENBAŞ% 0,1980DPSEVİNÇ SARIAHMETOĞLU% 0,1775BTPMEHMET ŞÜKRÜ ELBAY% 0,0940TKPHÜSEYİN KANARİZ% 0,0938* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BEŞİRİ

Açılan Sandık Oranı : % 75Katılım Oranı : % 83,95
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISISAADET PARTİSİSAİT KARABULUT% 43,511.586AK PARTİHÜSAMETTİN AKIN% 41,371.508HDPFELEK ÖZEL% 15,06549CHPGENCO ÖZEL% 0,052GERCÜŞ

Açılan Sandık Oranı : % 71,43Katılım Oranı : % 93,8
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPZEYNEP ODUNCU% 44,991.211AK PARTİGÜNDÜZ GÜNAYDIN% 37,821.018DİĞER% 16,08433CHPHAMDİYE ÖNER% 0,4512MHPCENGİZ MUTLU% 0,339İYİ PARTİHAYRETTİN TURAN% 0,195SAADET PARTİSİBURHAN RENÇBER% 0,072BTPMUSTAFA ÖKELİ% 0,041DPMEHMET ALİ GÜNEŞ% 0,041HASANKEYF

Açılan Sandık Oranı : % 62,5Katılım Oranı : % 91,12
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİABDÜLVAHAP KUSEN% 58,23630HDPMECİT TOKDEMİR% 35,4383VEYSEL DİLEKÇİVEYSEL DİLEKÇİ% 2,7730MHPEMİNE YEŞİM BİL% 1,2914CHPORHAN CİHAN% 0,748BTPEŞREF DERİN% 0,556İYİ PARTİRAMAZAN TOĞUÇ% 0,556SAADET PARTİSİMUHAMMED KAPLAN% 0,283DPSALİH CİHANGİR% 0,182KOZLUK

Açılan Sandık Oranı : % 95Katılım Oranı : % 75,42
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPAYHAN EREN% 51,585.908AK PARTİMEHMET VEYSİ IŞIK% 46,435.318ÇETİN YALÇINÇETİN YALÇIN% 1,83210CHPSAVAŞ DURMAZ% 0,111İYİ PARTİFIRAT SANLI% 0,033DİĞER% 0,033SASON

Açılan Sandık Oranı : % 24,39Katılım Oranı : % 83,47
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMUZAFFER ARSLAN% 54,41943CHPCUMA UÇAR% 43,85760MHPMUHAMMED FATİH AÇIK% 0,8715SAADET PARTİSİORHAN TEKİN% 0,356İYİ PARTİMUHAMMED EREN YILMAZ% 0,295DPHASAN BARAN% 0,173BTPİBRAHİM HALİL BOZTEPE% 0,061

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