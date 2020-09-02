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Batman Üniversitesi Rektörü Durmuş’tan Cumhuriyet gazetesi yazarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 18:27 | Son Güncelleme

Batman Üniversitesi Rektörü Prof.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk’e Batman ile ilgili yazdığı yazıdan dolayı tepki gösterdi.
Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk’ün geçtiğimiz günlerde Batman halkı için kaleme aldığı yazıya tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş, Özgentürk’ün yazısına tepki gösterdi. Rektör Durmuş, bir kenti hiçbir bilimsel veriye dayanmadan duyumlar üzerine karalamanın kabul edilebilir olmadığını söyledi. Rektör Durmuş, "Bir kenti bilimsellikten uzak oturduğu yerden karalama hiç kimsenin haddi değildir. Hiçbir analiz, gözlem, araştırma yapmadan, hiçbir istatistiğe dayanmadan belki de rüyasında bile görmediği bir kenti, bir kentin insanlarını yalan yanlış bilgilerle zan altında bırakma, karalama, aşağılama kimsenin haddi değildir. Adını anmaktan bile imtina ettiğim yazar, yazdığı yazıyla toplumda ahlaki bir kirlilik yapmıştır. Cumhurdan uzak, masa başı gazetecilik yaparak bir şehri insanlarıyla birlikte karalamak acizlik, hadsizliktir. Bu yazar yazdığı özür yazısıyla da bir kez daha kentimizi hakaretlerle karalamaya devam etmiştir" dedi.

13 bin öğrencinin 4 bin 700’ü kadın
Batman’da sadece son 5 yılda 10 bini aşkın kadının iş sahibi olduğunu aktaran Rektör Prof. Dr. Durmuş, Batman Üniversitesinde eğitim gören 13 bini aşkın öğrencinin 4 bin 734’ünün kadın olduğunu vurguladı. Rakamların açık olarak yazının sahibini yalanladığını dile getiren Rektör Durmuş, "Böylesi hassas bir konuda ne olduğu, kim olduğu belirsiz bir kişinin düşüncelerini doğru kabul ederek o düşünceler üzerine köşe yazısı yazmak gazetecilik mesleği ile bağdaşmamaktadır. Bu yazı koca 600 bini aşkın nüfusa sahip Batman halkına yapılmış çirkin bir iftiradır, bu kente yönelik kin kusmaktır. Bu hakaretlerin sahibi kininde boğulacaktır. Sadece son 5 yılda 10 bin 245 kadınımızın iş sahibi olduğu, 13 bini aşkın öğrenciye sahip üniversitemizde 4 bin 734 bayanın okuduğu bir kenti karalamak kimsenin haddi değildir. Kaldı ki bu 4 bin 734’ünün büyük bir kısmı Batmanlı ve bölgemizin insanı. Batman, sadece öğrencilerimizin değil akademisyenlerimizin ve çalışanlarımızın da büyük bir bölümünün bayan olduğu modern ve çağdaş bir kenttir. Son yıllarda üniversitemizin birincilerinin de bayan olması bunun açık göstergesidir. Batman, insanların kız çocuklarını okutmak için birbirleriyle yarıştığı bir kenttir. Yazının sahibini esefle kınıyor, Batmanlılardan, kamuoyundan bir an önce özür dilemesini bekliyoruz" diye konuştu.

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