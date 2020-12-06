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Batman Valiliği ve Başsavcılık'tan cinsel istismara maruz kalan çocukla ilgili açıklama

06.12.2020 22:52 | Son Güncelleme:
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Batman Valiliği ve Başsavcılık'tan cinsel istismara maruz kalan çocukla ilgili açıklama

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Gercüş ilçesinde uğradığı cinsel istismar sonucu hamile kalan P.Ö. adlı çocuk ile ilgili açıklama yaptı. 1 kişinin tutuklandığı belirtilen açıklamada soruşturma kapsamında şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüphelinin tespit edilmediği ifade edildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında Gercüş ilçesinde kız çocuğu P.Ö.'nün, aralarında kamu görevlilerin de bulunduğu bazı kişiler tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Başsavcılık, açıklamada P.Ö.'nün yaptığı başvurunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli M.A.'nın tutuklandığı belirtilerek, şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmediği belirtildi.

"KAMU GÖREVLİSİ OLAN HERHANGİ BİR ŞÜPHELİ TESPİT EDİLMEDİ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan mağdur çocuk P.Ö.’nün cinsel istismara maruz kalması olayı hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yapılması uygun görülmüştür. Mağdur çocuk, 12 Kasım 2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat ederek kendisine tecavüz edildiğini ve hamile kaldığını beyan etmiştir. Olay Gercüş ilçesi sınırlarında gerçekleştiğinden, soruşturma dosyası 17 Kasım 2020 tarihinde Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığınca, mağdur ve şüphelinin iddiaları/beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmakta, titizlikle değerlendirilmektedir. Soruşturma kapsamında şüphelilerden M.A. 13 Ekim 2020 tarihinde tutuklanmıştır. Soruşturmaya konu olay hakkında Gercüş Sulh Ceza Hakimliğinin 18 Kasım 2020 tarihli kararı ile gizlilik ve yayın yasağı kararı verilmiş olup, bazı medya kuruluşlarınca yayınlanan paylaşım ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturmada şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmemiştir. Konu ile ilgili soruşturma süreci titizlikle devam ettiği hususları, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BATMAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Batman Valiliği'nden de olayla ilgili açıklama geldi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Gercüş ilçesinde mağdurun cinsel istismara maruz kalması olayı ile ilgili olarak kamuoyunun aydınlatılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 05.12.2020 tarihli basın açıklamasında belirtildiği gibi titizlikle yürütülen soruşturmada ne sanık ne de tanık olarak hiçbir kamu görevlisinin adı geçmemektedir. Hal böyle iken bölücü terör örgütüne müzahir bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında tamamen yalan ve maksatlı bir biçimde asker, polis ve korucularımızın olaya karıştığı iddia edilmektedir. Gercüş Sulh Ceza Hakimliği’nin kararına rağmen yayın yapmaya devam eden medya kuruluşları ile sosyal medyada bu yalan haberleri yaymaya çalışan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

BAKANLIK ADLİ SÜRECE MÜDAHİL OLDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı bir köyde, bir kız çocuğunun istismara maruz kalmasına ilişkin başlatılan adli sürece müdahil oldu.

Bakanlıktan, Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı bir köyde, bir kız çocuğunun istismara maruz kalması ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Batman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından olayın vuku bulduğu tarihte yapılan adli çalışmanın akabinde çocuğumuz farklı bir ildeki Çocuk Koruma İlk Müdahale Merkezimize yerleştirilmiştir. Halen kuruluşta kalmakta olan çocuk ile ilgili bakım ve sağlık tedbiri kararı talep edilmiş ve gerekli mesleki çalışma başlatılmıştır. Gizlilik kararı çerçevesinde yürütülen adli sürece İl Müdürlüğü Hukuk Birimi tarafından müdahil olunmuştur."

(DHA / AA)

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