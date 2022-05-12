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Batman Valisi Ekrem Canalp kimdir? Ekrem Canalp ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

12.05.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman Valisi Ekrem Canalp, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün, Resmi Gazete'de bazı Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan atamalar yayımlandı. Çıkan haberlerin ardından Batman Valisi Ekrem Canalp kimdir? Ekrem Canalp ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Batman Valisi Ekrem Canalp kimdir? Ekrem Canalp ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

Batman Valisi Ekrem Canalp, Resmi Gazete'de yayımlanan 'atama kararları' sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Batman Valisi Ekrem Canalp kimdir? Ekrem Canalp ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? Ayrıntılar haberimizde...

BATMAN VALİSİ EKREM CANALP KİMDİR?

Ekrem Canalp 1971 yılında Bolu'da dünyaya geldi.

Ekrem Canalp, ilköğrenimini doğduğu köyde, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1992 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 1996 yılında mezun oldu.

EKREM CANALP HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Mezun olduğu yıl mülki idare amirliği mesleğine Muğla Kaymakam Adayı olarak başladı. 85. Dönem Kaymakamlık Kursunu birincilikle bitirdi. Sivas-Koyulhisar, Gölova ve Ankara-Güdül Kaymakamlık görevlerini yürüttü.

2008 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görev yaptı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevini yürüttü. 27 Ekim 2018 tarih ve 30578 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 2018/202 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Edirne Valisi olarak atandı.

12 Mayıs 2022 Tarihli ve 31833 Sayılı Resmî Gazete ile Batman Valiliğine atanmıştır.

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Batman
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