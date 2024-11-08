Batman Valisine 'Çık lan buraya' demişti! Gözaltına alınıp tutuklandı

Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük’ün terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşen hapis cezası ve yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden alınmıştı. Kayyum kararı sonrası kentte terör örgütü PKK yandaşları izinsiz gösteriler düzenlemişti.

"VALİ ÇIK LAN BURAYA"

Batman Belediyesi binası etrafında güvenlik amacıyla kurulan bariyerlerin önüne gelen bir gösterici, "Bizler kendimiz burayı seçtik, gece gündüz demeden çalıştık, halkımız burayı seçti. Bizler halkız, sizler sömürgecisiniz, terk edin burayı. Vali çık lan buraya, halkın iradesini gasp ediyorsunuz. İsrail bile sizden daha iyidir" diyerek bariyerleri devirmeye çalışmıştı.

Polisin ’dağılın’ uyarısına rağmen bariyerleri devirmeye çalışan gruba müdahale edilmişti. Çıkan arbedede valiyi hedef alan açıklamalar yapan gösterici de gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

Gösterici, işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır