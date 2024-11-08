HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Batman Valisine 'Çık lan buraya' demişti! Gözaltına alınıp tutuklandı

Batman Valisine 'Çık lan buraya' demişti! Gözaltına alınıp tutuklandı

08.11.2024 16:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da kayyum ataması sonrasında terör örgütü PKK yandaşları izinsiz gösteriler düzenlemiş ve bir gösterici Vali Ekrem Canalp’e "Vali çık lan buraya" demişti. Valiyi hedef alan açıklamalar yapan gösterici gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Batman Valisine 'Çık lan buraya' demişti! Gözaltına alınıp tutuklandı

Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük’ün terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşen hapis cezası ve yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden alınmıştı. Kayyum kararı sonrası kentte terör örgütü PKK yandaşları izinsiz gösteriler düzenlemişti.

AW325041_01

"VALİ ÇIK LAN BURAYA"

Batman Belediyesi binası etrafında güvenlik amacıyla kurulan bariyerlerin önüne gelen bir gösterici, "Bizler kendimiz burayı seçtik, gece gündüz demeden çalıştık, halkımız burayı seçti. Bizler halkız, sizler sömürgecisiniz, terk edin burayı. Vali çık lan buraya, halkın iradesini gasp ediyorsunuz. İsrail bile sizden daha iyidir" diyerek bariyerleri devirmeye çalışmıştı.

AW325041_02

Polisin ’dağılın’ uyarısına rağmen bariyerleri devirmeye çalışan gruba müdahale edilmişti. Çıkan arbedede valiyi hedef alan açıklamalar yapan gösterici de gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

Gösterici, işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
pkk Batman
En Çok Okunan Haberler
MYNET ÖZEL | Enflasyon tahmini tüm hesapları değiştirdi! Asgari ücret için ezber bozan çıkış...

MYNET ÖZEL | Enflasyon tahmini tüm hesapları değiştirdi! Asgari ücret için ezber bozan çıkış...

9 aylık evli adamın karısını boşama sebebi şaşkına çevirdi!

9 aylık evli adamın karısını boşama sebebi şaşkına çevirdi!

Narin cinayetinde gizli tanık konuştu: "Katil o olmayabilir"

Narin cinayetinde gizli tanık konuştu: "Katil o olmayabilir"

Salim Güran'ın karısından 'aldatma' sorusuna ilginç yanıt

Salim Güran'ın karısından 'aldatma' sorusuna ilginç yanıt

Rojin'in ölümündeki sır perdesi aralanmadı! Baba onları işaret etti: 'Gözaltına alınmalılar'

Rojin'in ölümündeki sır perdesi aralanmadı! Baba onları işaret etti: 'Gözaltına alınmalılar'

Narin'in ağabeyi Baran'a cinsel ilişki sorusu: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı? Şıh detayı dikkat çekti

Narin'in ağabeyi Baran'a cinsel ilişki sorusu: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı? Şıh detayı dikkat çekti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.