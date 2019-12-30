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  4. Batman ve Adana'da DEAŞ operasyonları

Batman ve Adana'da DEAŞ operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 07:35 | Son Güncelleme

Batman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında il sorumlusunun da bulunduğu 22 şüpheli yakalandı. Adana’da ise terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen yabancı uyruklu 6 kişi yapılan operasyonla yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordineli olarak yaptığı çalışmada 6 yabancı uyruklu DEAŞ’lının izini tespit etti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca izi tespit edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

TEM ekipleri ve Özel Harekat polislerinin de katılımıyla terör örgütü DEAŞ’a yönelik şafak vakti baskın yapıldı. Baskın yakalanan 2’si Irak, 4’ü Suriye vatandaşı adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Yakalanan zanlıların, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü ileri sürüldü.

BATMAN'DA İL SORUMLUSU YAKALANDI

Batman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında il sorumlusunun da bulunduğu 22 şüpheli yakalandı.

Kaynak: İHA

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DEAŞ adana

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