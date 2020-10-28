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Batman ve Diyarbakır’da "Yıldırım-14 Zori Operasyonu" başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 11:19 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca Batman ve Diyarbakır’da bin 451 personelin katılımı ile “Yıldırım-14 Zori Operasyonu" başlatıldı.Bölücü terör örgütünün kış öncesi hareket kabiliyeti ve barınma arayışını bertaraf etmek, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan örgütün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik olarak Batman ve Diyarbakır illerinde “Yıldırım-14 Zori Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Batman ve Diyarbakır’da bin 451 personelin katılımı ile “Yıldırım-14 Zori Operasyonu" başlatıldı.
Bölücü terör örgütünün kış öncesi hareket kabiliyeti ve barınma arayışını bertaraf etmek, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan örgütün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik olarak Batman ve Diyarbakır illerinde “Yıldırım-14 Zori Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 451 personel ve 89 operasyonel tim görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik olarak 13 Temmuz’da başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 137 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda 74 işbirlikçi yakalanırken, 234 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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