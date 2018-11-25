Batman ve Diyarbakırlı iş adamları Irak'ta iş birliği protokolü imzaladı

ERBİL (AA) - Batman ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi odaları, Erbil Ticaret ve Sanayi Odasıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Temaslarda bulunmak üzere Irak'a gelen Batman ve Diyarbakırlı iş adamları, Erbil Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Taraflar arasında önceden hazırlanan ve Erbil-Diyarbakır-Batman arasındaki iş birliğini artırmayı hedefleyen protokol imzalandı.

Protokolün imza törenine Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Demir, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Erbil Ticaret ve Sanayı Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye'den gelen 100'a yakın iş adamı katıldı.

Törenin ardından AA muhabirine konuşan BATSO Yönetim Kurulu Başkanı Demir, iş birliği protokolüyle Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacmini daha da geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin daha yükseğe çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Abdulkadir Demir, Irak piyasasındaki büyük pazar payını elde etmek için çabaladıklarını dile getirdi.