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Batman ve İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 7 tutuklama 

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 21:09 | Son Güncelleme

 BATMAN ve İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.

BATMAN, (DHA) - BATMAN ve İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik çalışma başlattı. Ekipler, terör örgütü DEAŞ'ın çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan ve örgütün talimatları doğrultusunda barınma, buluşma, toplantı yapmak ve örgüte eleman kazandırmak amacıyla Batman'da ideolojik eğitim verilmesi için hücre evi kurulduğunu tespit etti.
İstanbul'da oturan F.E.'nin yönlendirmesiyle hücre evini temin eden M.N.K'nın Batman'a, Erzurum ve Diyarbakır'dan geldikleri belirlenen D.T ve H.B.'nin aralarında bulunduğu 8 kişi, Batman ve İstanbul'da düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, sorgularının ardından 9 Temmuz günü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 8 kişiden 7'si tutuklanırken, bir kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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