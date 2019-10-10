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Batman ve Siirt'te camilerde Fetih suresi okundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 10:21 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazında Batman ve Siirt'teki camilerde Fetih suresi okunup, dualar edildi

BATMAN/SİİRT (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Batman ve Siirt'teki camilerde Fetih Suresi okundu.

Batman'da Kudret Camisi’nde Fetih suresi okundu, ardından cemaat, harekata katılan askerlerin başarısı için dualar etti.

Batman İl Müftüsü Turgut Erhan yaptığı açıklamada, huzur ve barışı tesis etmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Harekata dualarla katkıda bulunmak, sefere çıkan ordumuzun zaferle dönmesi ve onların ayağına taş değmemesi için hep beraber buradaki camimizde dua ettik. Hiç şüphesiz binlerce yıldır İslam'ın bayraktarlığını yapmış, çevresine huzuru hakim kılmak için mücadele eden ülkemizi ve onun içerisindeki ordumuzun yanında olduğumuzu, onu daima desteklediğimizi onunla beraber olduğumuzu sivil halk olarak göstermek amacıyla toplandık. Ordumuz için dualar edip yüce Rabb'ime niyazda bulunduk. Çevresini ve ülkemizi koruma kollama üzere çıktığı bu seferden ordumuz zaferle döner inşallah."

-Siirt

Siirt'te de harekata katılan kahraman Mehmetçik için Ulu Cami'de Fetih süresi okundu. Daha sonra İl Müftüsü Ahmet Altıok ve cemaat Türk ordusunun başarılı olması için dua etti.

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