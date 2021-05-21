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Batman ve Şırnak’ta Maket Uçakla Saldırı

21.05.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün Diyarbakır’daki 8. Ana Jet Üssü’ne maket uçaklarıyla düzenlenen saldırından iki gün sonra bu kez Batman ve Şırnak’taki askeri birlikler hedef alındı

Batman ve Şırnak’ta Maket Uçakla Saldırı

Önceki gün Diyarbakır’daki 8. Ana Jet Üssü’ne maket uçaklarıyla düzenlenen saldırından iki gün sonra bu kez Batman ve Şırnak’taki askeri birlikler hedef alındı. Aynı yöntemle yapılan saldırı girişiminde maket uçaklar imha edildi.

Batman’da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin insansız hava araçlarının bulunduğu üsse gece yarısı maket uçaklarla saldırı girişimi oldu. Üsse yaklaşan üç maket uçak güvenlik güçlerinin müdahalesiyle düşürüldü. Müdahale sırasında meydana gelen şiddetli patlama, kentin birçok yerinden duyuldu. Patlamaların ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye gönderildi. Maket uçakların düştüğü alanda otların tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Saldırı girişimiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Batman Valiliği, saldırı girişimiyle ilgili ”Batman’da bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulmuştur. Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur” açıklamasında bulundu.

Aynı saatlerde bir saldırı girişimi de Şırnak’ta meydana geldi. Yine maket uçakların kullanıldığı saldırı girişiminde, 23.Sınır Piyade Tümen Komutanlığı hedef alındı. Uçakların etkisiz hale getirildiğini açıklayan Şırnak Valiliği’nce yapılan açıklamada “Şırnak 23.Sınır Piyade Tümen Komutanlığımıza yönelik olarak maket uçak ile saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçak etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur” denildi.

Her iki olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı tarafından da açıklama yapıldı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada da “Batman’daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığımıza maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Birliklerimizde tedbirler artırılmıştı” ifadelerine yer verildi.

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