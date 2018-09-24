Batman'da 1 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

BATMAN, (DHA)- BATMAN'da, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, bir araçta 1 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, kent genelinde toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan zehir tacirlerine yönelik planlı ve projeli çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda, kente eroin getireceği tespit edilen bir araç durdurulup arama yapıldı. Operasyonda, 1 kilo 300 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
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