HABER

Batman'da 1 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 18:04 | Son Güncelleme

BATMAN'da, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, bir araçta 1 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

Batman'da 1 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

BATMAN, (DHA)- BATMAN'da, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, bir araçta 1 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, kent genelinde toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan zehir tacirlerine yönelik planlı ve projeli çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda, kente eroin getireceği tespit edilen bir araç durdurulup arama yapıldı. Operasyonda, 1 kilo 300 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERHerkesi kandırmış! Fotoğrafın orijinalini görenler...Herkesi kandırmış! Fotoğrafın orijinalini görenler...
Babanın, oğluna pantolon alamadığı için intihar ettiğini yazan gazeteci adliyedeBabanın, oğluna pantolon alamadığı için intihar ettiğini yazan gazeteci adliyede
Foça'da 173 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandıFoça'da 173 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İsmail Devrim'in haberini yapan gazeteci gözaltına alındı

İsmail Devrim'in haberini yapan gazeteci gözaltına alındı

İntihar eden İsmail Devrim'le ilgili yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

İntihar eden İsmail Devrim'le ilgili yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

Demet Akalın'dan takipçisine küfürlü tepki

Demet Akalın'dan takipçisine küfürlü tepki

Kamu işçilerine ilave ikramiye ödemeleri 7 Aralık'ta yapılacak

Kamu işçilerine ilave ikramiye ödemeleri 7 Aralık'ta yapılacak

Meteoroloji'den kar açıklaması

Meteoroloji'den kar açıklaması

CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti

CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti

Diğer Haberler
Almanya'dan tatil için Antalya'ya geldi... Ucuza altın almaya çalışırken dolandırıldı!

Almanya'dan tatil için Antalya'ya geldi... Ucuza altın almaya çalışırken dolandırıldı!

Yıllar sonra buldukları şaşkına uğrattı

Yıllar sonra buldukları şaşkına uğrattı

Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğrafın sırrı yıllar sonra çözüldü!

Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğrafın sırrı yıllar sonra çözüldü!

İmamların tepkisini çeken sosyal medya paylaşımı: Cenaze namazını kıldırmayın

İmamların tepkisini çeken sosyal medya paylaşımı: Cenaze namazını kıldırmayın

M.Ö. 6. yüzyıldan kalan bu mezarın içinden çıkan şaşırttı!

M.Ö. 6. yüzyıldan kalan bu mezarın içinden çıkan şaşırttı!

Taşla avladığı balığın içinden bakın ne çıktı

Taşla avladığı balığın içinden bakın ne çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.