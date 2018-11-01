Batman'da 1 polisin yaralandığı çatışmada, 1 terörist öldürüldü

BATMAN, (DHA)- BATMAN'da dün akşam 1 polisin yaralandığı çatışmada, PKK'lı 1 teröristin ölü ele geçirildiği belirtildi.
Beşiri ilçesine bağlı Çevrimova köyü bölgesinde bir grup PKK'lı teröristi gören vatandaşlar, güvenlik güçlerine bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Bölgede arama-tarama faaliyeti gerçekleştiren güvenlik güçleri, dün saat 18.30 sıralarında PKK'lı teröristlerle temas sağladı. Çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi yaralandı.
Batman Valiliği'nde yapılan açıklamada, çatışmada 1 teröristin ölü ele geçirildiği belirtilerek, vatandaşların huzuru için bölgede operasyonların devam edeceği bildirildi.
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